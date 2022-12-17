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23 минуты назад

Названы имена артистов, которых россияне не увидят в новогодних шоу

Мира Маркина

Названы имена артистов, которые не примут участие в "голубых огоньках" в этом году. Об этом сообщает kp.ru.

Названы имена артистов, которых не будет в новогодних шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Почему Пугачеву называют Примадонной

На днях съемки одного из новогодних шоу прошли в московском "Крокус Сити Холле". Среди участников концерта были Филипп Киркоров, Надежда Кадышева, Таисия Повалий, Зара и Anna Asti.

При этом многие из популярных звезд в этом году в новогодних шоу не появятся. В частности, зрители не увидят на экране Аллу Пугачеву и группу Little Big.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Яна Чурикова копирует Дмитрия Нагиева на шоу "Голос. Дети".

ТВ,Надежда Кадышева,Таисия Повалий,Яна Чурикова,Алла Пугачева,Дмитрий Нагиев,Филипп Киркоров,
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