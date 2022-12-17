Названы имена артистов, которых не будет в новогодних шоу

Названы имена артистов, которые не примут участие в "голубых огоньках" в этом году. Об этом сообщает kp.ru.

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На днях съемки одного из новогодних шоу прошли в московском "Крокус Сити Холле". Среди участников концерта были Филипп Киркоров, Надежда Кадышева, Таисия Повалий, Зара и Anna Asti.

При этом многие из популярных звезд в этом году в новогодних шоу не появятся. В частности, зрители не увидят на экране Аллу Пугачеву и группу Little Big.