Продюсер «Пиратов Карибского моря» заявил о желании вернуть Деппа

Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер хочет вновь сотрудничать с актером Джонни Деппом. Об этом он заявил в интервью The Hollywood Reporter.

Брукхаймер назвал Деппа другом и потрясающим актером. Поэтому он очень ждет возвращения голливудской звезды в проект, но тем не менее он ничего не знает о мнении Disney на этот счет.