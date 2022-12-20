Продюсер «Пиратов Карибского моря» заявил о желании вернуть Деппа

Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер хочет вновь сотрудничать с актером Джонни Деппом. Об этом он заявил в интервью The Hollywood Reporter.
Брукхаймер назвал Деппа другом и потрясающим актером. Поэтому он очень ждет возвращения голливудской звезды в проект, но тем не менее он ничего не знает о мнении Disney на этот счет.
«К сожалению, личная жизнь прокрадывается во все, что мы делаем <...> Мы пытались убить Джека Воробья. Это не сработало», — высказался продюсер.
Ранее мы писали о том, что Херд согласилась с условиями Деппа.