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1 час назад

Продюсер «Пиратов Карибского моря» заявил о желании вернуть Джонни Деппа во франшизу

Катерина Саломе

Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер хочет вновь сотрудничать с актером Джонни Деппом. Об этом он заявил в интервью The Hollywood Reporter.

Продюсер «Пиратов Карибского моря» заявил о желании вернуть Деппа
Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Брукхаймер назвал Деппа другом и потрясающим актером. Поэтому он очень ждет возвращения голливудской звезды в проект, но тем не менее он ничего не знает о мнении Disney на этот счет.

Кира Найтли не верила в успех “Пиратов Карибского моря”

«К сожалению, личная жизнь прокрадывается во все, что мы делаем <...> Мы пытались убить Джека Воробья. Это не сработало», — высказался продюсер.

Ранее мы писали о том, что Херд согласилась с условиями Деппа.

Актеры,Джерри Брукхаймер,Кира Найтли,Walt Disney,
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