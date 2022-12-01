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2 часа назад

Режиссер Ричард Кертис: Кира Найтли сомневалась в успехе “Пиратов Карибского моря”

Мира Маркина

Режиссер мелодрамы “Реальная любовь” Ричард Кертис рассказал ETOnline о сомнениях Киры Найтли в кассовом успехе “Пиратов Карибского моря”. Напомним, британская актриса исполнила роль Элизабет Свон в фильмах франшизы.

Кира Найтли не верила в успех “Пиратов Карибского моря”
Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

По словам Кертиса, Найтли считала, что подобные фильмы “всегда терпят неудачу”. Несмотря на скептическое отношение к проекту, актриса все-таки не стала отказываться от участия в нем.

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Однако первая часть франшизы собрала в прокате более 654 миллионов долларов при бюджете в 140 миллионов. А фильм “Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца” стал самым прибыльным из всей серии. Он принес более миллиарда долларов.

Ранее мы рассказывали о четырех хитростях кинематографистов, о которых не догадываются зрители.

Фильмы,Реальная любовь,Ричард Кертис,Кира Найтли,
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