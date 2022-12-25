Как голый Боярский распугал фанатов на съемках "Гардемаринов"

С актерами на съемках нередко происходят курьезные ситуации. Случались такие и с Михаилом Боярским на съемках культовой картины "Гардемарины, вперед!". Подробнее об одном из инцидентов – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!" Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"

В одной из сцен герой Боярского де Брильи должен был выскочить из бани голый с дубиной и погнаться с ней за денщиком, который окатил его ледяной водой.

На момент съемок картины у Михаила уже было весьма много поклонников, и некоторые из них готовы были следовать за любимым актером буквально по пятам. В частности, на съемках "Гардемаринов" фанаты прибыли в глухой лес, лишь бы посмотреть на актера.

Съемочная группа попыталась разогнать зевак, но некоторым все же удалось спрятаться за кустами. Недолго думая, Боярский выскочил на фанатов без одежды, а затем, хохоча, снова отправился на съемочную площадку. Стоит ли говорить о том, что пенсионерки, преследовавшие звезду, были весьма смущены.

"Я, вообще-то, без комплексов. Да и там вроде бы никто в обморок не упал", – позже рассказывал об инциденте Боярский.