Как голый Боярский распугал фанатов на съемках "Гардемаринов"

С актерами на съемках нередко происходят курьезные ситуации. Случались такие и с Михаилом Боярским на съемках культовой картины "Гардемарины, вперед!". Подробнее об одном из инцидентов – в материале "Рамблера".
В одной из сцен герой Боярского де Брильи должен был выскочить из бани голый с дубиной и погнаться с ней за денщиком, который окатил его ледяной водой.
На момент съемок картины у Михаила уже было весьма много поклонников, и некоторые из них готовы были следовать за любимым актером буквально по пятам. В частности, на съемках "Гардемаринов" фанаты прибыли в глухой лес, лишь бы посмотреть на актера.
Съемочная группа попыталась разогнать зевак, но некоторым все же удалось спрятаться за кустами. Недолго думая, Боярский выскочил на фанатов без одежды, а затем, хохоча, снова отправился на съемочную площадку. Стоит ли говорить о том, что пенсионерки, преследовавшие звезду, были весьма смущены.
"Я, вообще-то, без комплексов. Да и там вроде бы никто в обморок не упал", – позже рассказывал об инциденте Боярский.
Ситуация так рассмешила режиссера Светлану Дружинину, что она залилась в хохоте и даже не просила актера остановиться. При этом перед съемками эпизода с площадки было решено удалить "слабонервных", которые не хотели наблюдать наготу Боярского.