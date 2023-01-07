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46 минут назад

Как сложилась жизнь Нины Дорошиной

Мира Маркина

Нина Дорошина запомнилась зрителям, прежде всего, по главной роли в комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби". И хотя эту роль можно назвать бенефисом большой актрисы, она была не единственной известной ее работой. Интересные и малоизвестные факты о Нине Дорошиной — в материале "Рамблера".

Как сложилась жизнь Нины Дорошиной
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"Кадр из фильма "Любовь и голуби"

По семейным обстоятельствам

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Отец Нины Дорошиной был оценщиком мехов на ростокинском комбинате. Перед войной он получил назначение в Иран, где в его обязанности входила закупка мехов для нужд Красной армии. В командировку он отправился вместе с семьей, благодаря чему Нина смогла избежать всех ужасов войны. В Иране прошло почти все ее детство. Кстати, актриса отлично говорила на фарси.

Возлюбленная великих

Нина Дорошина никогда не считалась первой красавицей нашего кино. Тем удивительнее был ее ошеломительный успех у мужчин.

Во время съемок в фильме "Первый троллейбус" Нина познакомилась с Олегом Далем и буквально очаровала будущего великого актера. Они поженились.

Однако для самой Дорошиной брак с Далем был попыткой забыть роман с легендарным Олегом Ефремовым, худруком театра. Отношения были сложными, страстными и болезненными. Чувство к Ефремову оказалось сильнее, и Нина подала на развод. Даль сильно переживал разрыв. Дорошина никогда не скрывала, что Ефремов — самая большая любовь ее жизни.

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В конце концов, она устала и вышла замуж за Владимира Ишкова, театрального мастера по свету, с которым счастливо прожила до его смерти в 2004 году. По слухам, бурлившим в театральной среде, Ефремов сильно переживал потерю любимой женщины.

Любовь и голуби

Свою самую знаменитую роль Нина Дорошина сначала много лет с блеском играла на театральной сцене. Вдохновившись ее игрой, Меньшов загорелся идеей экранизировать пьесу. И вопроса, кто будет играть главную женскую роль, естественно, не возникло. Хотя режиссер делал пробы и с Любовью Полищук.Однако зрителям 50-60 годов Дорошина запомнилась лучезарной бойкой девушкой из фильмов "Первый троллейбус", "Первый эшелон", "Человек родился", "Неповторимая весна", "Рядом с нами" и других.

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