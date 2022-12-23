Брутян и Прилучный снялись в одном сериале

В Сети вышел трейлер второго сезона сериала «Предпоследняя инстанция», в котором зрители заметили супругу Павла Прилучного Зепюр Брутян. Какую роль исполняет в картине актриса пока неизвестно.

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В сериале показана работа сотрудников небесной канцелярии, которым в течение суток приходится определять, куда попадет после смерти душа того или иного человека. Главного героя и "распределителя" душ играет Павел Прилучный. Также в картине снимаются Федор Добронравов, Ирина Розанова, Николай Фоменко и Дарья Мельникова.

Первый сезоне сериала «Предпоследняя инстанция» вышел на цифровых площадках в январе 2022 года. Ожидается, что новый сезон выйдет уже в январе 2023 года.