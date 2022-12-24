Андерсон рассказала, почему согласилась на документальный фильм

Американская актриса Памела Андерсон поделилась тем, почему решилась на документальный фильм, который выйдет на Netflix. Об этом она рассказала в интервью Vanity Fair.

В картине создатели обещают рассказать о жизни звезды, а также уделить особое внимание эпизоду с кражей интимного видео. Картина будет называться "Памела, история любви" и выйдет 31 января 2023 года.

Актриса рассказала, что кража интимного видео вызвала большой интерес у поклонников. Также этот эпизод освещался в сериале "Пэм и Томми". Теперь она решила самостоятельно объяснить все то, что с ней происходило.