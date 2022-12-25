Британский актер Саймон Пегг повторил сцену из комедийного фильма ужасов 2004 года "Зомби по имени Шон", где он снялся в главной роли. Праздничным видеороликом он поделился в соцсетях.

В видео Пегг идет по Нельсон-роуд в Лондоне за мороженым тем же путем, каким щел его персонаж. Актер отметил, что посмотрел недавний ролик Тома Круза, где тот поздравляет фанатов с наступающими праздниками и прыгает с парашютом как в фильме "Миссия невыполнима". Пример коллеги побудил актера записать собственное кинопоздравление.

"Это чистой воды плагиат. С тобой свяжутся мои адвокаты", — пошутил в под постом режиссер "Зомби по имени Шон" Эдгар Райт.

Фильм "Зомби по имени Шон" пародирует зомби-хорроры, это первая часть так называемой "Трилогии трех вкусов Корнетто". В 2007 году состоялась премьера картины "Типа крутые легавые", которая обыгрывает полицейские боевики, а в 2013-м — "Армагеддец", отсылка к фильмам об инопланетных вторжениях. Эдраг Райт был режиссером всех трех кинолент, а главные роли в них сыграли Саймон Пегг и Ник Фрост.