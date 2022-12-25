Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-3° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
3 часа назад

Актер Саймон Пегг воссоздал сцену из "Зомби по имени Шон": видео

Мира Маркина

Британский актер Саймон Пегг повторил сцену из комедийного фильма ужасов 2004 года "Зомби по имени Шон", где он снялся в главной роли. Праздничным видеороликом он поделился в соцсетях.

В видео Пегг идет по Нельсон-роуд в Лондоне за мороженым тем же путем, каким щел его персонаж. Актер отметил, что посмотрел недавний ролик Тома Круза, где тот поздравляет фанатов с наступающими праздниками и прыгает с парашютом как в фильме "Миссия невыполнима". Пример коллеги побудил актера записать собственное кинопоздравление.

"Это чистой воды плагиат. С тобой свяжутся мои адвокаты", — пошутил в под постом режиссер "Зомби по имени Шон" Эдгар Райт.

Фильм "Зомби по имени Шон" пародирует зомби-хорроры, это первая часть так называемой "Трилогии трех вкусов Корнетто". В 2007 году состоялась премьера картины "Типа крутые легавые", которая обыгрывает полицейские боевики, а в 2013-м — "Армагеддец", отсылка к фильмам об инопланетных вторжениях. Эдраг Райт был режиссером всех трех кинолент, а главные роли в них сыграли Саймон Пегг и Ник Фрост.

Том Круз рассказал о новом фильме, стоя на летящем самолете

Ранее "Рамблер" сообщал, что Том Круз отправился на съемки в открытый космос.

Актеры,Видео,Типа крутые легавые,Миссия невыполнима,Зомби по имени Шон,Армагеддец,Эдгар Райт,Саймон Пегг,Том Круз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители