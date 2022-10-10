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3 часа назад

Том Круз отправится в открытый космос для съемок нового фильма

Том Круз первым из американских актеров примет участие в съемках в открытом космосе. Об этом сообщает The New York Post.

Том Круз будет сниматься в открытом космосе
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По словам представителя компании Universal Filmed Entertainment Group Донны Лэнгли, у них с Крузом большие планы. Создатели картины намерены доставить ракету на космическую станцию и снимать там фильм.

Режиссером выступит Дуг Лиман. Большая часть съемок пройдет на Земле. По сюжету герою Круза нужно будет отправиться в космос, чтобы разрешить сложную ситуацию.

Голливудский актер известен своей любовью к экстремальным съемкам. Он 106 раз прыгал с парашютом ради одной сцены, забирался на самое высокое здание, задерживал дыхание под водой на шесть минут и не только.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Том Круз рассказал о новом фильме, стоя на самолете.

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