Том Круз будет сниматься в открытом космосе

Том Круз первым из американских актеров примет участие в съемках в открытом космосе. Об этом сообщает The New York Post.

По словам представителя компании Universal Filmed Entertainment Group Донны Лэнгли, у них с Крузом большие планы. Создатели картины намерены доставить ракету на космическую станцию и снимать там фильм.

Режиссером выступит Дуг Лиман. Большая часть съемок пройдет на Земле. По сюжету герою Круза нужно будет отправиться в космос, чтобы разрешить сложную ситуацию.

Голливудский актер известен своей любовью к экстремальным съемкам. Он 106 раз прыгал с парашютом ради одной сцены, забирался на самое высокое здание, задерживал дыхание под водой на шесть минут и не только.