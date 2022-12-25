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3 часа назад

Уиллу Смиту предрекли возвращение к роли в "Плохих парнях"

Мира Маркина

Популярному актеру приходится нелегко после шумного скандала на церемонии вручения "Оскара".

Уиллу Смиту предрекли возвращение к роли в "Плохих парнях"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Тогда, заступившись за супругу, Уилл Смит отвесил мощную пощечину ведущему мероприятия Крису Року. Общественность до сих пор не целиком простила этот поступок актеру. И новый фильм "Освобождение" с его участием был принят критиками довольно холодно.

Однако недавний разговор известного голливудского продюсера Джерри Брукхаймера с журналистами дал зрителям и фанатам Смита надежду на то, что карьера актера еще сможет восстановиться и вновь пойти в гору, об этом пишет Inc-News.

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В беседе Брукхаймер рассказал, что планируются съемки четвертой части картины "Плохие парни" и предположил, что роль Майка Роули исполнит Уилл Смит, ведь без него боевик явно проиграет. Также продюсер высказал надежду на то, что после этого зрители окончательно простят Смита за его ошибку.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Смита заковали в цепи на съемках и потеряли ключи.

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