Уиллу Смиту предрекли возвращение к роли в "Плохих парнях"

Популярному актеру приходится нелегко после шумного скандала на церемонии вручения "Оскара".

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Тогда, заступившись за супругу, Уилл Смит отвесил мощную пощечину ведущему мероприятия Крису Року. Общественность до сих пор не целиком простила этот поступок актеру. И новый фильм "Освобождение" с его участием был принят критиками довольно холодно.

Однако недавний разговор известного голливудского продюсера Джерри Брукхаймера с журналистами дал зрителям и фанатам Смита надежду на то, что карьера актера еще сможет восстановиться и вновь пойти в гору, об этом пишет Inc-News.