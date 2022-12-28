Трагическая судьба звезды фильма «Приходите завтра»

Екатерина Савинова больше всего запомнилась советским зрителям в роли непосредственной Фроси Бурлаковой из фильма «Приходите завтра», приехавшей в Москву из глубинки поступать в консерваторию. Судьба самой актрисы оказалась во многом схожа с судьбой ее героини. Вот только конец реальной истории Савиновой вышел трагическим: в 43 года она бросилась под поезд.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Девушка с Алтая

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Родилась Екатерина Федоровна Савинова 26 декабря 1926 года в селе Ельцовка Алтайского края. Родители ее были переселенцами из Пензенской губернии. По соседству жила ее подружка Евдокия Бурлакова, у которой позднее актриса позаимствует фамилию для своей героини.

С детства Катя прекрасно пела и мечтала стать киноактрисой. Окончив школу в 1944 году, девушка уехала в Москву. Но прием документов во ВГИК был уже закончен. Полгода Савинова проучилась в Московском институте инженеров землеустройства. Потом ей удалось поступить по дополнительному набору во ВГИК, на курсы Василия Ванина, с которых ее вскоре отчислили: Ванин заявил, что она артистка для оперы, а для кино нефотогенична.

Но Савинову отличало упорство. Вновь подав документы во ВГИК, она преодолела огромный конкурс и поступила в мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой, где ее сокурсниками стали Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов.

Еще с 1946 года Савинова стала сниматься в кино. Но после съемок в фильме «Кубанские казаки» (1949 г.), где она сыграла роль Любочки, режиссеры перестали ее приглашать. Дело в том, что на студентку ВГИКа положил глаз сам Иван Пырьев, возглавлявший в то время Союз кинематографистов. Она ответила ему пощечиной, и он по сути дела закрыл ей двери в кино.

По окончании ВГИКа девушка продолжила учебу в Гнесинке, где занималась вокальным пением. Ей поступали предложения о работе в разных театрах, но она всегда отвечала отказом – мечтала о кино.

Тогда же она вышла замуж за своего бывшего сокурсника Евгения Ташкова. В 1957 году у них родился сын Андрей. А с кино, увы, все не ладилось. Ей давали только незначительные роли. Неоднократно Савинову приглашали на пробы, но затем перезванивали и извинялись: по слухам она была в так называемом черном списке «Мосфильма».

Фрося Бурлакова в Одессе

С 1952 года Савинова стала играть в Театре-студии киноактера. Но крупных ролей ей по-прежнему не давали. Однако успех ждал впереди: в 1963 году на экраны вышел фильм «Приходите завтра» по сценарию Евгения Ташкова, в котором Екатерина сыграла Фросю Бурлакову. На следующий день она проснулась знаменитой.

Судьба этой картины складывалась непросто. Чтобы Пырьев не мог в очередной раз помешать, съемки проходили на Одесской киностудии. Но и там Ташкову долго пришлось добиваться разрешения руководства.

Несмотря на оглушительный успех фильма, Савиновой опять не давали видных ролей. Пожалуй, единственным заметным персонажем стала кухарка Матрена в «Женитьбе Бальзаминова» (1964 г.). Тем не менее в 1955 году Савинова стала лауреатом Каннского кинофестиваля в номинации «Лучший актерский ансамбль» за роль в фильме «Большая семья», лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Призы актерам за 1964 год» и, наконец, в 1965 году была удостоена звания Заслуженной артистки РСФСР.

Как Анна Каренина…

Еще перед съемками «Приходите завтра» Екатерина заразилась бруцеллезом – выпила парного молока от больной коровы. Из-за этого съемки даже пришлось отложить на год. Увы, диагноз поставили не сразу, и в результате она так и не поправилась. Недуг дал осложнение на мозг, что привело к шизофрении.

В последующие девять лет Савинова ежегодно проводила по несколько месяцев в психиатрической больнице. Случались и периоды ремиссии, во время которых актриса гастролировала с мужем по стране и снималась в эпизодах в кино. Но Екатерина понимала, что время славы и успеха больше не вернется, а для близких она постепенно становится обузой. В 1970 году актриса уехала из Москвы в Новосибирск, где жила ее сестра.

25 апреля 1970 года она отправилась на узловую станцию и бросилась там на рельсы перед идущим поездом, подобно Анне Карениной из романа Л.Н. Толстого, чей монолог она читала на вступительных экзаменах во ВГИК. Ей отрезало голову.

Савинову похоронили на Клещихинском кладбище Новосибирска. Правда, в 2006 году ее останки перезахоронили в более престижной части кладбища, а также установили новый надгробный памятник.