Холодная война: актеры, которые ненавидят друг друга

Съемка фильма – это коллективная работа, в которой принимает участие огромное количество людей. Конфликты интересов за пределами камер просто неизбежны. Об актерах, которые на дух друг друга не переносят, расскажет «Рамблер».

Джаред Лето и Уилл Смит

Видео дня

Во время съемок фильма «Отряд самоубийц» Джаред пытался основательно войти в роль Джокера и вытворял разные вещи, которые раздражали очень многих. Он присылал другим актерам крайне неприятные вещи, а именно: жаб, патроны и ножи. Он умудрился разозлить даже актера, который играл Капитана Бумеранга, притом, что он сам вытворял абсолютно ненормальные вещи на съемочной площадке. Иными словами Лето сильно перестарался в попытках войти в роль злодея-клоуна. Уилл Смит, сыгравший Дэдшота, отказался приглашать коллегу по съемкам на вечеринку в честь окончания работы над фильмом, потому что был обеспокоен тем, что вошедший в роль Джаред может что-то украсть.

Терренс Ховард и Роберт Дауни-младший

«Гений, миллиардер, плейбой, филантроп» слишком сильно вжился в своего персонажа. До роли Тони Старка у Роберта не было ярких и запоминающихся ролей. Коллега Роберта Дауни-младшего, Терренс Ховард, на самом деле натерпелся от него. Дауни-младший, надев маску своего героя, стал вести себя крайне высокомерно с людьми на съемочной площадке. Ховард в первом фильме неплохо оттенил персонажа Старка, но из-за возникших конфликтов франшизу невозможно было продолжать при участии обоих актеров. А потому с Терренсом быстро расплатились и выкинули из серии, ведь персонаж Тони Старка был куда важнее.

Шайа ЛаБаф и Том Харди

Актеры сошлись на площадке фильма «Самый пьяный округ в мире». Ни одного из двух нельзя назвать паиньками. Шайа отказывается общаться с прессой и поражает всех своими визуальными перформансами, а Том – большой любитель посквернословить на публике. Их встреча предвещала крупный конфликт. В один из съемочных дней Харди неудачно подшутил над ЛаБафом, после чего последовала потасовка. Шайа признался, что именно он нанес удар первым. После произошедшего Том заявил, что его коллега по съемкам опасен для общества.