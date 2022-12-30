Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

3 знаменитые советские актрисы, которые сошли с ума

Мира Маркина

Этих актрис знал и любил весь СССР. Они были молоды, красивы и талантливы, мужчины мечтали о них, а женщины хотели равняться. Казалось, эти артистки вытянули счастливый билет, и ничто не может омрачить их жизнь, но в судьбу каждой вмешался серьезный недуг. Подробнее о советских актрисах, которые сошли с ума – в материале "Рамблера".

3 знаменитые советские актрисы, которые сошли с ума
Фото: Кадр из фильма "Большая перемена"Кадр из фильма "Большая перемена"

Наталья Богунова

Кадр из фильма "Большая перемена"

Звезда картины "Большая перемена" не часто радовала поклонников новыми ролями. Фанаты задавались вопросом – в чем дело? Оказалось, что еще в молодости Богуновой диагностировали шизофрению, и с тех пор ей приходилось регулярно проходить лечение. Когда самочувствие улучшалось, актриса возвращалась к съемкам и в театр. Поначалу режиссеры относились с пониманием к недугу Натальи, но спустя время перестали предлагать ей роли.

Екатерина Савинова

Кадр из фильма "Приходите завтра..."

На счету Савиновой множество успешных ролей в таких картинах, как "Таинственная находка", "Приходите завтра..." и "Женитьба Бальзаминова". У Савиновой было все, чтобы добиться больших высот в кино, но в судьбу вмешался случай: как-то раз на съемках актриса выпила молока и заразилась бурцеллезом – эта болезнь в первую очередь наносит удар по нервной системе.

Что стало с актрисой из сериала "Слепая"

Поначалу у Екатерины развилась депрессия, потом возникли галлюцинации, навязчивые мысли и голоса в голове. В итоге Савинова решила, что ей нужно покончить с собой, как ее любимая героиня Анна Каренина. В 44 года актриса осуществила задуманное.

Изольда Извицкая

Кадр из фильма "Сорок первый"

Актриса прославилась на весь СССР после выхода на экраны картины "Сорок первый". Извицкая рассчитывала, что режиссеры и дальше будут приглашать ее на главные роли, но они предлагали лишь второстепенные. Отчаявшись, Изольда нашла утешение в бутылке. Зависимость усугубилась после того, как муж ушел от актрисы к ее подруге. В конце концов, актриса скончалась в 38 лет от истощения.

Актеры,Слепой,Наталья Богунова,Екатерина Савинова,Изольда Извицкая,Анна Каренина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители