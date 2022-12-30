3 знаменитые советские актрисы, которые сошли с ума

Этих актрис знал и любил весь СССР. Они были молоды, красивы и талантливы, мужчины мечтали о них, а женщины хотели равняться. Казалось, эти артистки вытянули счастливый билет, и ничто не может омрачить их жизнь, но в судьбу каждой вмешался серьезный недуг. Подробнее о советских актрисах, которые сошли с ума – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Большая перемена" Кадр из фильма "Большая перемена"

Наталья Богунова

Кадр из фильма "Большая перемена"

Звезда картины "Большая перемена" не часто радовала поклонников новыми ролями. Фанаты задавались вопросом – в чем дело? Оказалось, что еще в молодости Богуновой диагностировали шизофрению, и с тех пор ей приходилось регулярно проходить лечение. Когда самочувствие улучшалось, актриса возвращалась к съемкам и в театр. Поначалу режиссеры относились с пониманием к недугу Натальи, но спустя время перестали предлагать ей роли.

Екатерина Савинова

Кадр из фильма "Приходите завтра..."

На счету Савиновой множество успешных ролей в таких картинах, как "Таинственная находка", "Приходите завтра..." и "Женитьба Бальзаминова". У Савиновой было все, чтобы добиться больших высот в кино, но в судьбу вмешался случай: как-то раз на съемках актриса выпила молока и заразилась бурцеллезом – эта болезнь в первую очередь наносит удар по нервной системе.

Поначалу у Екатерины развилась депрессия, потом возникли галлюцинации, навязчивые мысли и голоса в голове. В итоге Савинова решила, что ей нужно покончить с собой, как ее любимая героиня Анна Каренина. В 44 года актриса осуществила задуманное.

Изольда Извицкая

Кадр из фильма "Сорок первый"