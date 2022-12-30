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38 минут назад

Актриса Анастасия Красовская рассказала, что помогло ей сыграть стриптизершу в "Трудных подростках"

Мира Маркина

Звезде сериала "Трудные подростки» Анастасии Красовской помогли понять героиню-стриптизершу режиссер Рустам Ильясов и сценаристы. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью "Газете.ру".

Красовская рассказала, что помогло ей сыграть стриптизершу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме консультаций со съемочной команды, актриса обращалась к воспоминаниям о школьных годах и анализировала собственный опыт:

"Мы черпали их [эмоции и вдохновение] вместе с режиссером Рустом Ильясовым. Он рассказывал мне, каким представляет этого персонажа. Также я разговаривала со сценаристами. <...> Да и я вспоминала свои школьные годы, одноклассников. Думала, почему мы поступали так, а не иначе", — рассказала Красовская.

Персонаж Красовской — девушка Влада, которая работает в стриптиз-клубе и отчаянно пытается обратить на себя внимание бывшего футболиста, тренера Антона Ковалева. Сериал "Трудные подростки" вышел на платформе More.tv в 2019 году. Это социальная драма о трудных этапах становления подростков, который кинокритики сравнивали с американской "Эйфорией".

5 фильмов о трудных подростках

Ранее блогерша Катя Адушкина рассказала о трудностях съемок шоу на ТНТ.

Актеры,Эйфория,Рустам Ильясов,Антон Ковалев,
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