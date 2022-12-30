Красовская рассказала, что помогло ей сыграть стриптизершу

"Мы черпали их [эмоции и вдохновение] вместе с режиссером Рустом Ильясовым. Он рассказывал мне, каким представляет этого персонажа. Также я разговаривала со сценаристами. <...> Да и я вспоминала свои школьные годы, одноклассников. Думала, почему мы поступали так, а не иначе", — рассказала Красовская.