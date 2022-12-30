Красовская рассказала, что помогло ей сыграть стриптизершу

Звезде сериала "Трудные подростки» Анастасии Красовской помогли понять героиню-стриптизершу режиссер Рустам Ильясов и сценаристы. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью "Газете.ру".
Кроме консультаций со съемочной команды, актриса обращалась к воспоминаниям о школьных годах и анализировала собственный опыт:
"Мы черпали их [эмоции и вдохновение] вместе с режиссером Рустом Ильясовым. Он рассказывал мне, каким представляет этого персонажа. Также я разговаривала со сценаристами. <...> Да и я вспоминала свои школьные годы, одноклассников. Думала, почему мы поступали так, а не иначе", — рассказала Красовская.
Персонаж Красовской — девушка Влада, которая работает в стриптиз-клубе и отчаянно пытается обратить на себя внимание бывшего футболиста, тренера Антона Ковалева. Сериал "Трудные подростки" вышел на платформе More.tv в 2019 году. Это социальная драма о трудных этапах становления подростков, который кинокритики сравнивали с американской "Эйфорией".