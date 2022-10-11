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3 часа назад

Блогерша Катя Адушкина рассказала о трудностях на съемках шоу на ТНТ

Катерина Саломе

Известная российская блогерша Катя Адушкина рассказала, что стала участницей нового шоу «Вызов» на телеканале ТНТ. Подробностями она поделилась с изданием Hello!.

Блогерша рассказала о трудностях на съемках шоу на ТНТ
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам Кати, это проект стал для нее самым сложным из всех тех, в которых она принимала участие. При этом она не связывает это с заданиями.

«Он был сложен тем, как выстоять от начала до конца», — объяснила девушка, добавив, что на съемках было трудно и физическом, и в психологическом плане.

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Адушкина подчеркнула, что не давала волю эмоциям во время съемок. Именно поэтому, уверена Катя, в конце концов ее «просто взорвало» на проекте.

«Все эмоции вышли наружу. Я почувствовала, насколько моему телу плохо, что я уже не вывожу. Домой приехала уже в каком-то в полуобморочном состоянии: то плакала, то смеялась, то мне было хорошо, то плохо», — призналась блогерша.

Ранее мы писали о том, что выяснились подробности о новом шоу «Маска. Танцы».

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