Появился новый кандидат на роль Джеймса Бонда

Имя актера Дэниэла Крейга, прежде всего, ассоциируется с его героем Джеймсом Бондом. Артист блестяще вжился в амплуа легендарного агента, так что теперь руководству бондианы очень сложно подобрать ему достойную замену. Но накануне стало известно о появлении нового кандидата, сообщает Daily Mail.
Продюсер франшизы Барбара Брокколи назвала идеальным претендентом 30-летнего Люсьена Лависконта, который прославился, сыграв возлюбленного главной героини Альфи в сериале «Эмили в Париже». Инсайдер заявил, что руководство уже примеряет на актера образ Джеймса Бонда.
«Люсьен подходит по всем параметрам. Он очень талантливый актер, чрезвычайно красив и за последние 18 месяцев завоевал множество новых поклонников благодаря "Эмили в Париже"», — подчеркнул анонимный источник.
Ранее мы писали о том, стало известно, кто заменит Генри Кавилла в «Ведьмаке».