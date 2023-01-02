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2 часа назад

Появился новый кандидат на роль Джеймса Бонда

Катерина Саломе

Имя актера Дэниэла Крейга, прежде всего, ассоциируется с его героем Джеймсом Бондом. Артист блестяще вжился в амплуа легендарного агента, так что теперь руководству бондианы очень сложно подобрать ему достойную замену. Но накануне стало известно о появлении нового кандидата, сообщает Daily Mail.

Появился новый кандидат на роль Джеймса Бонда
Фото: Кадр из фильма "Джеймс Бонд"Кадр из фильма "Джеймс Бонд"

Продюсер франшизы Барбара Брокколи назвала идеальным претендентом 30-летнего Люсьена Лависконта, который прославился, сыграв возлюбленного главной героини Альфи в сериале «Эмили в Париже». Инсайдер заявил, что руководство уже примеряет на актера образ Джеймса Бонда.

Кем был настоящий Джеймс Бонд

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

«Люсьен подходит по всем параметрам. Он очень талантливый актер, чрезвычайно красив и за последние 18 месяцев завоевал множество новых поклонников благодаря "Эмили в Париже"», — подчеркнул анонимный источник.

Ранее мы писали о том, стало известно, кто заменит Генри Кавилла в «Ведьмаке».

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