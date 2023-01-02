Появился новый кандидат на роль Джеймса Бонда

Имя актера Дэниэла Крейга, прежде всего, ассоциируется с его героем Джеймсом Бондом. Артист блестяще вжился в амплуа легендарного агента, так что теперь руководству бондианы очень сложно подобрать ему достойную замену. Но накануне стало известно о появлении нового кандидата, сообщает Daily Mail.