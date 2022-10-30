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2 часа назад

Стало известно, кто заменит Генри Кавилла в сериале «Ведьмак»

Катерина Саломе

Главную роль Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак» от Netflix сыграл актер Генри Кавилл. Но недавно стало известно, что он покинет проект в четвертом сезоне. Об этом артист заявил в своих соцсетях

Стало известно, кто заменит Генри Кавилла в «Ведьмаке»
Фото: Кадр из сериала "Ведьмак"Кадр из сериала "Ведьмак"

«Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне», — написал Кавилл.

Детективные сериалы для тех, кто обожает загадки

Как оказалось, на смену артиста придет Лиама Хемсворт. Кавилл уверен, что его коллега по цеху справится с перевоплощением. Генри пожелал Лиаму, который в свою очередь признался, что гордится полученной возможностью, насладиться погружением.

Ранее мы писали о том, что Портман раскрыла подробности поцелуя с Хемсвортом в «Торе».

Сериалы,Тор,Генри Кавилл,Лиам Хемсворт,Netflix,
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