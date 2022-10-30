Стало известно, кто заменит Генри Кавилла в «Ведьмаке»

Главную роль Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак» от Netflix сыграл актер Генри Кавилл. Но недавно стало известно, что он покинет проект в четвертом сезоне. Об этом артист заявил в своих соцсетях

Фото: Кадр из сериала "Ведьмак" Кадр из сериала "Ведьмак"

«Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне», — написал Кавилл.

Как оказалось, на смену артиста придет Лиама Хемсворт. Кавилл уверен, что его коллега по цеху справится с перевоплощением. Генри пожелал Лиаму, который в свою очередь признался, что гордится полученной возможностью, насладиться погружением.