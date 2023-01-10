4 талантливые актрисы, которым внешность мешала прославиться

В то время, как одни актрисы становятся знаменитыми благодаря своей внешности, другим, напротив, внешность мешает заявить о себе, даже когда талант имеется. Подробнее об артистках, которые столкнулись с этой проблемой, но все же смогли стать знаменитыми – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Уэнсдэй" Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Дженна Ортега

Кадр из сериала "Уэнсдэй"

После выхода на экраны сериала "Уэнсдэй" 20-летняя Дженна Ортега моментально стала звездой. Но до этой картины карьера актрисы совсем не клеилась, и она даже думала оставить попытки стать известной. По словам Ортеги, режиссеры считали ее слишком взрослой для детских ролей и слишком юной для серьезных.

Ана де Армас

Кадр из фильма "Достать ножи"

Карьера актрисы пошла в гору после премьеры комедийного детектива "Достать ножи". Любопытно, что изначально она хотела отказаться от участия в проекте. Ана родом с Кубы и во время прочтения сценария ей показалось, что ее героиня очередная "красивая латиноамериканская медсестра".

Это сразу вызвало негативную реакцию у актрисы. По ее мнению, латиноамериканок часто изображают красотками-пустышками. Но все же она согласилась на роль и вскоре убедилась в том, что была не права.

Энн Хэтэуэй

Отметив 30-летие, актриса рассказала, с какими трудностями в кино ей приходится сталкиваться. Артистка поделилась, что роли, предназначенные для ее возраста, отдают более молодым актрисам:

«Когда мне было за 20, я без проблем получала роли, которые, если по-честному, писались для женщин за 50. А сейчас мне чуть за 30, и я такая: „Стойте, почему роль получила эта 24-летняя девушка?“».

Риз Уизерспун

Яркая роль в фильме "Выскочка" стала для Уизерспун камнем преткновения:

«Они реально думали, что я выскочка. Мой агент позвонил и сказал: „Ты должна встретиться с главой студии, но он тебя не одобрит. Он думает, что ты такая же неприятная, какой была твоя героиня“. На прослушивание мне сказали надеть что-нибудь соблазнительное», – вспоминала актриса.