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1 час назад

Актер Александр Самойленко объяснил, почему не сыграл отца в "Папиных дочках"

Мира Маркина

Актер Александр Самойленко рассказал, что не верил в успех ситкома "Папины дочки", который начал выходить в 2007 году. Артист стыдился, что участвует в проекте, и поэтому не принял предложение сыграть отца сестер Васнецовых. Об этом он рассказал в интервью "Телепрограмме".

Самойленко объяснил, почему не сыграл отца в "Папиных дочках"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сначала меня утвердили на роль папы. Я отказался. Говорили, что работать надо будет 25 дней в месяц, а я сказал, что слишком ленивый, не выдержу это все. Слава богу, что нашли Андрюшку (Андрея Леонова). А потом мне дали там небольшую роль. В первые съемочные дни я ходил и говорил: ребята, это провально, это ужас, мне будет стыдно… Но оказалось, нет, совсем не стыдно. И получилось, как ни странно, даже смешно", — рассказал актер.

Самойленко сыграл лучшего друга главного героя — стоматолога Андрея Антонова. В новом сезоне сериала "Папиных дочек" актер не появится: шоураннеры не прислали ему сценарий, хотя планировали сделать это.

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Ранее появился тизер перезапуска "Папиных дочек".

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