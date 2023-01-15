Самойленко объяснил, почему не сыграл отца в "Папиных дочках"

"Сначала меня утвердили на роль папы. Я отказался. Говорили, что работать надо будет 25 дней в месяц, а я сказал, что слишком ленивый, не выдержу это все. Слава богу, что нашли Андрюшку (Андрея Леонова). А потом мне дали там небольшую роль. В первые съемочные дни я ходил и говорил: ребята, это провально, это ужас, мне будет стыдно… Но оказалось, нет, совсем не стыдно. И получилось, как ни странно, даже смешно", — рассказал актер.