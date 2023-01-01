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1 час назад

Опубликован тизер перезапуска "Папиных дочек"

Мария Каткова

Телеканал СТС опубликовал первый тизер перезапуска сериала "Папины дочки". Ролик появился в социальных сетях телеканала.

На нем можно увидеть двух девушек, по голосам которых можно узнать актрис Мирославу Карпович и Елизавету Арзамасову, которые сыграли Машу и Галину Сергеевну. Также можно услышать голос Анастасии Сиваевой, сыгравшей Дашу, но ее лицо зрителям не показывают.

Стало известно о съемках продолжения сериала «Папины дочки»

Девушки предстали перед зрителями в образе своих героинь и спорят о том, как украшать елку. После чего в разговор вступает их отец (Андрей Леонов) и помогает украшать елку. В конце фиты сообщают о том, что новые "Папины дочки" выйдут скоро.

Ранее сообщалось, что Самойленко объяснил свое отсутствие в новых "Папиных дочках".

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