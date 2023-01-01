Опубликован тизер перезапуска "Папиных дочек"

На нем можно увидеть двух девушек, по голосам которых можно узнать актрис Мирославу Карпович и Елизавету Арзамасову , которые сыграли Машу и Галину Сергеевну. Также можно услышать голос Анастасии Сиваевой , сыгравшей Дашу, но ее лицо зрителям не показывают.

Девушки предстали перед зрителями в образе своих героинь и спорят о том, как украшать елку. После чего в разговор вступает их отец (Андрей Леонов) и помогает украшать елку. В конце фиты сообщают о том, что новые "Папины дочки" выйдут скоро.