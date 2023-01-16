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2 часа назад

Актер Джефф Бриджес вернулся в Голливуд после борьбы с раком

Мира Маркина

Актер Джефф Бриджес, известный по главной роли в фильме "Большой Лебовски", появился на премии Critics Choice Awards и объявил о возвращении в Голливуд. Несколько лет артист боролся с раком.

Актер Джефф Бриджес вернулся в Голливуд после борьбы с раком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я был болен в течение двух лет — раком и COVID-19. Я не думал, что у меня вообще получится [поправиться], не говоря уже о том, чтобы вернуться к работе", – признался актер в своей речи.

Бриджес рассказал, что, несмотря на тяжелый диагноз, он смог вернуться к работе в кино и снялся в сериале "Старик". На Critics Choice Awards актер получил премию за карьерные достижения.

Неудачный маникюр стал причиной редкой формы рака

Артисту диагностировали рак в 2020 году. Но уже спустя год у Бриджеса произошла ремиссия, и он почувствовал себя лучше.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Александр Масляков-старший вернулся на пост ведущего КВН.

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