Почему Лановой не хотел сниматься у Лиозновой

Василий Лановой за свою жизнь снялся более чем в сотне фильмов и запомнился зрителям весьма значимыми ролями. Безусловно, одним из самых запоминающихся героев актера стал Иван Варавва из знаменитой картины «Офицеры». Не менее известным был и его персонаж из фильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», в котором Лановой сыграл обергруппенфюрера СС Карла Вольфа.

Фото: Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны" Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Но не всем известно, что от этой роли актер долго категорически отказывался. Почему Лановой не хотел играть Вольфа, и что заставило его изменить свое решение, читайте в материале «Рамблера».

Роль в картине Лиозновой стала совершенно нетипичной, для Василия Ланового, которого зрители привыкли видеть на экране совершенно в иных образах. Тот же знаменитый Иван Варавва из «Офицеров», полковник Чистяков в «Приступить к ликвидации», Анатоль Курагин в «Войне и мире» и др. И вдруг режиссер предлагает весьма опасную роль: роль врага.

Лановой категорически не хотел играть Карла Вольфа, немца, офицера СС, поскольку хорошо помнил о трудном детстве, ужасах и лишениях войны. И становиться на сторону врага, пусть даже в художественном фильме совершенно не хотел. А еще опасался «замарать» образ Вараввы.

Татьяна Лиознова же видела в роли Карла Вольфа только Ланового. Режиссер несколько раз приезжала в театр, где играл актер, пытаясь уговорить его. Но Лановой упорно отказывался, ссылаясь на большую занятость. Но однажды Лиозновой удалось найти правильные слова. Она, понимая, что одной из причин отказа актера от роли является нежелание играть немца, заявила, что Вольф — не враг, в этом смысле слова, «он ваш противник — мощный и умный».

Такой подход заставил Ланового взглянуть на роль иначе, и он в итоге согласился сниматься в фильме. А его Карл Вольф получился таким, каким его и видела Лиознова — умным и обаятельным.