Кто на самом деле сыграл Чебурашку в новом фильме

«Чебурашка» бьет все рекорды: кассовые сборы фильма Дмитрия Дьяченко уже превысили в России четыре миллиарда рублей. Кто на самом деле воплотил образ ушастого главного героя в картине, читайте в материале «Рамблера».
В центре сюжета — удивительные приключения мохнатого зверька в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать ему в этом будут нелюдимый старик-садовник (который заменит всем известного крокодила Гену), странная тетя-модница (пришедшая на смену старухи Шапокляк) и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад.
В фильме снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Артем Быстров, Наталья Щукина, Федор Добронравов, Полина Максимова и другие. А озвучивала главного героя Ольга Кузьмина, известная по роли в сериале «Кухня». Что интересно, актриса не только озвучила Чебурашку, но по сути еще и сыграла его. Аниматоры срисовывали с Кузьминой эмоции, мимику и движения будущего сказочного персонажа — вплоть до незначительных жестов и вздохов мультипликационного героя.
В фильме также засветились восемь канареек и попугаев, шесть морских свинок, 26 крыс, бульдог и игуана.