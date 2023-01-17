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4 часа назад

Кто на самом деле сыграл Чебурашку в новом фильме

Мира Маркина

«Чебурашка» бьет все рекорды: кассовые сборы фильма Дмитрия Дьяченко уже превысили в России четыре миллиарда рублей. Кто на самом деле воплотил образ ушастого главного героя в картине, читайте в материале «Рамблера».

В центре сюжета — удивительные приключения мохнатого зверька в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать ему в этом будут нелюдимый старик-садовник (который заменит всем известного крокодила Гену), странная тетя-модница (пришедшая на смену старухи Шапокляк) и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад.

Кадр из фильма "Чебурашка"

В фильме снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Артем Быстров, Наталья Щукина, Федор Добронравов, Полина Максимова и другие. А озвучивала главного героя Ольга Кузьмина, известная по роли в сериале «Кухня». Что интересно, актриса не только озвучила Чебурашку, но по сути еще и сыграла его. Аниматоры срисовывали с Кузьминой эмоции, мимику и движения будущего сказочного персонажа — вплоть до незначительных жестов и вздохов мультипликационного героя.

Соцсети

Кадр дня: какого роста был Чебурашка

В фильме также засветились восемь канареек и попугаев, шесть морских свинок, 26 крыс, бульдог и игуана.

Кадр из фильма "Чебурашка"
Актеры,Видео,Чебурашка,Кухня,Наталья Щукина,Артем Быстров,Дмитрий Дьяченко,Федор Добронравов,Елена Яковлева,Полина Максимова,Сергей Гармаш,Ольга Кузьмина,
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