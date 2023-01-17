Кто на самом деле сыграл Чебурашку в новом фильме

«Чебурашка» бьет все рекорды: кассовые сборы фильма Дмитрия Дьяченко уже превысили в России четыре миллиарда рублей. Кто на самом деле воплотил образ ушастого главного героя в картине, читайте в материале «Рамблера».

В центре сюжета — удивительные приключения мохнатого зверька в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать ему в этом будут нелюдимый старик-садовник (который заменит всем известного крокодила Гену), странная тетя-модница (пришедшая на смену старухи Шапокляк) и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад.