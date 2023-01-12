Кадр дня: какого роста был Чебурашка

Фильм «Чебурашка», вышедший в прокат 1 января 2023 года всего за несколько дней проката окупил затраченный на его съемки бюджет и стал самой кассовой картиной в истории отечественного проката.

Несмотря на то, что фильм снят не по рассказам Эдуарда Успенского, как предшествующие версии, главный герой хуже не стал, а сама история ничуть не меньше наполнена волшебством и приключениями. О некоторых секретах создания фильма читайте в материале «Рамблера».

«Чебурашка» - фильм художественный, а не мультипликационный, но главного героя создатели решили все же сделать анимационным. О том, как выглядит пушистый зверек, всем, разумеется, известно с детства: коричневая шерстка, большие глаза и огромные уши. Но какого роста должен быть Чебурашка?

На этот вопрос создатели фильма пытались ответить довольно долго, ведь даже Успенский об этом не упоминал. И лишь после долгих рассуждений создатели картины пришли к единому мнению.

Рост Чебурашки в итоге составил 65 сантиметров, то есть примерно по колено взрослому человеку.

Кстати, кроме самого Чебурашки помимо актеров в фильме приняли участие один бульдог, восемь канареек и попугаев, шесть морских свинок, 26 крыс и даже она игуана.