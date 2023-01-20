Две противоположности: как выглядит сестра самой красивой турецкой актрисы

К звезде турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел сейчас приковано пристальное внимание: миллионы поклонников следят как за профессиональной, так и за личной жизнью актрисы. Так, подписчики постоянно сравнивают Ханде с ее старшей сестрой Гамзе, отмечая, что они совершенно разные. Чем же они так отличаются, читайте (и смотрите), в материале «Рамблера».

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Ханде выложила снимок со старшей сестрой, на котором невозможно не заметить разницу во внешности девушек. У Гамзе русые волосы, голубые глаза и светлый тон кожи, а у ее младшей сестры все наоборот: темные волосы, карие глаза и смуглая кожа. Сестры, кстати, безумно дружны, поддерживают друг друга во всех начинаниях и проводят много времени вместе.

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Гамзе получила университетское образование на кафедре «Мода и текстильный дизайн» в городе Чанаккале. После этого девушка начала разрабатывать дизайн современных, мужских рубашек, параллельно подрабатывая моделью и принимая участие в конкурсах красоты и модных показах. Ей даже удалось подписать контракты с некоторыми развлекательными агентствами и в 2014 году получить роль в сериале «Сумасшедший класс в колледже». Эта была ее первая работа в кино.

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Сейчас Гамзе активно ведет социальные сети (за ее жизнью следят около пяти миллионов подписчиков), делает рекламные интеграции на своих площадках, а также имеет небольшой бизнес по продаже модной одежды. По состоянию на 2021 год ее собственный капитал колеблется по разным оценкам от одного до пяти миллионов долларов.

В 2019 году Гамзе вышла замуж за своего жениха, архитектора Джанера Йылдырыма, и воспитывает с ним дочку Айлин Мави. В 2022 году малышке диагностировали злокачественную опухоль. Сейчас девочка проходит сложное лечение. Родители не распространяются о ее здоровье, попросив поклонников и журналистов дать им пройти этот путь без внимания публики.