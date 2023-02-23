Что стало с главной звездой сериала "Королек – птичка певчая"

В 1986 году на экраны вышел сериал "Королек – птичка певчая" по одноименному роману турецкого писателя Решата Нури Гюнтекина. После съемок в телесериале актриса Айдан Шенер, исполнившая роль Фериде, проснулась знаменитой.

Фото: Кадр из сериала "Королек – птичка певчая" Кадр из сериала "Королек – птичка певчая"

Подробнее о том, как сложилась жизнь актрисы и как она выглядит сейчас – в материале "Рамблера".

В 18 лет Шенер выиграла конкурс красоты "Мисс Турция". После этого Айдан также представляла страну на "Мисс Мира-1981". Тогда ей победить не удалось, но ее карьера и без того складывалась успешно: Шенер стала моделью и много снималась в рекламе.

Прошло несколько лет, и девушка решила попробовать себя в кино. Ее дебютной работой стала роль в сериале "Маленький начальник" 1983 года. Шенер прославилась на всю Турцию и вскоре вышла замуж за футболиста Айхана Акбина. Спустя пять лет у пары родилась дочь Эджем, но в 1991 году супруги развелись.

Ходят слухи, что Акбин не выдержал бешеной популярности Шенер. Настоящий успех пришел к актрисе после выхода драмы "Королек – птичка певчая". Роль Фериде прославила Айдан не только в Турции, но и в других уголках мира – в частности, в СССР.

Сейчас актрисе 59 лет. Последние пару лет артистка нигде не снимается – сейчас ей больше по нраву наслаждаться домом и ухаживать за ним. Шенер живет в Стамбуле с любимыми питомцами. И, судя по фото, по-прежнему великолепно выглядит.

Кадр из видео

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