Известные советские актеры, которые сидели в тюрьме

На экранах они могли казаться добряками с чистым сердцем, но на самом деле имели серьезные проблемы в жизни. У некоторых известных людей есть действительно темное прошлое, в том числе у советских актеров. Никто из знаменитостей не был идеальным. О том, кто из советских актеров сидел в тюрьме — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "12 стульев" Кадр из фильма "12 стульев"

Арчил Гомиашвили

Советский актер имел тяжелые детство и юность. Еще до того, как сняться в “12 стульях” он успел побывать в тюрьме несколько раз за воровство и хулиганство. В общей сложности в местах лишения свободы он провел около шести лет, а потом решил стать актером. После этого к нему пришла слава в кино.

Валентина Малявина

Одна из самых красивых советских актрис подавала большие надежды. Она снялась в нескольких фильмах, но ее карьера оказалась под угрозой. Сначала ее подозревали в убийстве своего супруга. Потом дело закрыли, признав смерть самоубийством. Спустя пять лет выяснились новые подробности дела, доказывающие вину Малявиной, ей дали срок в 9 лет. Из них она отсидела 5 и вышла по УДО. После тюрьмы она не смогла возобновить карьеру.

Георгий Юматов