Известные советские актеры, которые сидели в тюрьме

На экранах они могли казаться добряками с чистым сердцем, но на самом деле имели серьезные проблемы в жизни. У некоторых известных людей есть действительно темное прошлое, в том числе у советских актеров. Никто из знаменитостей не был идеальным. О том, кто из советских актеров сидел в тюрьме — в материале “Рамблера”.
Советский актер имел тяжелые детство и юность. Еще до того, как сняться в “12 стульях” он успел побывать в тюрьме несколько раз за воровство и хулиганство. В общей сложности в местах лишения свободы он провел около шести лет, а потом решил стать актером. После этого к нему пришла слава в кино.
Одна из самых красивых советских актрис подавала большие надежды. Она снялась в нескольких фильмах, но ее карьера оказалась под угрозой. Сначала ее подозревали в убийстве своего супруга. Потом дело закрыли, признав смерть самоубийством. Спустя пять лет выяснились новые подробности дела, доказывающие вину Малявиной, ей дали срок в 9 лет. Из них она отсидела 5 и вышла по УДО. После тюрьмы она не смогла возобновить карьеру.
Актер снялся во многих советских фильмах и мог бы построить блестящую карьеру в кино, если бы не один случай. В 1994 году его обвинили в убийстве дворника. Следствие предполагало, что дворник оскорбил его, а актер взял ружье и застрелил мужчину. Сначала ему грозил срок, но потом адвокат Юматова доказал, что это была самооборона и его выпустили. За решеткой он провел два месяца, но после происшествия режиссеры отказывались брать его в кино.