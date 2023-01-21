Как выглядела Хелена Бонем Картер в своих первых фильмах

Миллионам зрителей Хелена Бонем Картер, в первую очередь, известна по роли Беллатрисы Лестрейндж в фильмах про Гарри Поттера. Однако фильмография актрисы не ограничивается франшизой о Мальчике, который выжил: в багаже звезды больше 100 работ (и не во всех она играла безумных персонажей). В кого перевоплотилась Хелена в своих первых картинах, читайте в материале «Рамблера».

Хелена начала сниматься в 80-х: она дебютировала в кино в пятилетнем возрасте — на заднем плане телевизионной «мыльной оперы» «Там, где умирают мечты», чуть позже засветилась в эпизоде в картине «Узор из роз» 1983 года. В девушке очень быстро рассмотрели будущую звезду. Ее первая главная роль была в фильме «Леди Джейн».

Кадр из фильма "Леди Джейн"

В 1986 году Хелена сыграла в одном из самых удачных своих фильмов — «Комната с видом» по роману Эдварда Моргана Форстера, который был номинирован на «Оскар» в 8 категориях.

Кадр из фильма "Комната с видом"

В 1987 году Бонем Картер появилась в мелодраме «На волосок от гибели», где исполнила роль Серены.

Кадр из фильма "На волосок от гибели"