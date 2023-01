«Гарри Поттер» возвращается: что уже известно о продолжении франшизы

Весной 2022 года издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники подтвердило, что Warner Bros. действительно активно готовится к съемкам фильма о новом поколении. Говорят, что действие картины будет развиваться спустя 20 лет после событий «Даров смерти», а к работе над проектом вернется большая часть актерского состава и даже Джоан Роулинг – в качестве сценариста.