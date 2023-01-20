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29 минут назад

«Гарри Поттер» возвращается: что уже известно о продолжении франшизы

Мира Маркина

Еще в 2019-м году появились слухи о том, что продолжению «Гарри Поттера» быть: СМИ писали, что главными героями станут дети волшебников, но дальше теоретических обсуждений дело не зашло. В 2022 разговоры о готовящемся проекте возобновились, а исполнитель роли Рона Уизли даже проговорился, что на съемках специального эпизода «20 лет спустя» обсуждался вопрос о возможном продлении франшизы. Так быть или не быть новому шоу о вселенной Мальчика, который выжил, читайте в материале «Рамблера».

«Гарри Поттер» возвращается: что уже известно о продолжении франшизы
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер"Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Весной 2022 года издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники подтвердило, что Warner Bros. действительно активно готовится к съемкам фильма о новом поколении. Говорят, что действие картины будет развиваться спустя 20 лет после событий «Даров смерти», а к работе над проектом вернется большая часть актерского состава и даже Джоан Роулинг – в качестве сценариста.

Информацию о работе над сценарием подтвердил генеральный директор компании Warner Bros. Кевин Цудзихара.

Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Летом прошлого года события начали развиваться со скоростью света: сначала таблоиды написали, что автор «Гарри Поттера» провела переговоры с президентом Warner Bros. Дэвидом Заславом, а затем и в студии отказались комментировать эту информацию (что скорее всего является хорошим знаком).

Источники DailyMail также утверждали, что сделку с кинокомпанией Джоан Роулинг заключила еще в начале 2022 года, поэтому и «люди, работающие на HBO, говорят о спин-оффе про Гарри Поттера как о факте».

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Сейчас сомнений в том, что вселенная волшебной саги расширяется, уже нет. Об этом открыто говорят первые лица Warner Bros, и не было ни одного официального опровержения слухов о продолжении, то и дело появляющихся в прессе.

Фильмы,Дары смерти,Дэвид Заслав,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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