«Гарри Поттер» возвращается: что уже известно о продолжении франшизы

Еще в 2019-м году появились слухи о том, что продолжению «Гарри Поттера» быть: СМИ писали, что главными героями станут дети волшебников, но дальше теоретических обсуждений дело не зашло. В 2022 разговоры о готовящемся проекте возобновились, а исполнитель роли Рона Уизли даже проговорился, что на съемках специального эпизода «20 лет спустя» обсуждался вопрос о возможном продлении франшизы. Так быть или не быть новому шоу о вселенной Мальчика, который выжил, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер" Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Весной 2022 года издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники подтвердило, что Warner Bros. действительно активно готовится к съемкам фильма о новом поколении. Говорят, что действие картины будет развиваться спустя 20 лет после событий «Даров смерти», а к работе над проектом вернется большая часть актерского состава и даже Джоан Роулинг – в качестве сценариста.

Информацию о работе над сценарием подтвердил генеральный директор компании Warner Bros. Кевин Цудзихара.

Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Летом прошлого года события начали развиваться со скоростью света: сначала таблоиды написали, что автор «Гарри Поттера» провела переговоры с президентом Warner Bros. Дэвидом Заславом, а затем и в студии отказались комментировать эту информацию (что скорее всего является хорошим знаком).

Источники DailyMail также утверждали, что сделку с кинокомпанией Джоан Роулинг заключила еще в начале 2022 года, поэтому и «люди, работающие на HBO, говорят о спин-оффе про Гарри Поттера как о факте».