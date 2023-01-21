Настасья Самбурская раскрыла свой первый гонорар и удивила всех

Популярная российская актриса Настасья Самбурская в своем личном блоге в соцсетях рассказала, какой гонорар получила за первую актерскую работу.
Оказалось, что звезда сериала «Универ. Новая общага» дебютировала образ Бабы-Яги.
Самбурская рассказала, что тогда получала за эту роль всего 800 рублей.
Актриса даже показала фото в гриме.
Кроме того, Самбурская рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней во время съемок сериала «Обручальное кольцо».
Актриса снялась в 300 сериях и попросила повышения, потому как оплата не покрывала даже поездку до работы на такси. Однако руководство попросту отказалось от сотрудничества с Самбурской.
Ранее мы писали о том, что Самбурская рассказала о своей низкой самооценке.