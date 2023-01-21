Настасья Самбурская раскрыла свой первый гонорар и удивила всех

Популярная российская актриса Настасья Самбурская в своем личном блоге в соцсетях рассказала, какой гонорар получила за первую актерскую работу.

Фото: Pxhere Pxhere

Оказалось, что звезда сериала «Универ. Новая общага» дебютировала образ Бабы-Яги.

Самбурская рассказала, что тогда получала за эту роль всего 800 рублей.

Актриса даже показала фото в гриме.

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Кроме того, Самбурская рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней во время съемок сериала «Обручальное кольцо».

Актриса снялась в 300 сериях и попросила повышения, потому как оплата не покрывала даже поездку до работы на такси. Однако руководство попросту отказалось от сотрудничества с Самбурской.