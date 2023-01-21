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45 минут назад

Настасья Самбурская раскрыла свой первый гонорар и удивила всех

Диана Товсепова

Популярная российская актриса Настасья Самбурская в своем личном блоге в соцсетях рассказала, какой гонорар получила за первую актерскую работу.

Настасья Самбурская раскрыла свой первый гонорар и удивила всех
Фото: PxherePxhere

Оказалось, что звезда сериала «Универ. Новая общага» дебютировала образ Бабы-Яги.

Самбурская рассказала, что тогда получала за эту роль всего 800 рублей.

Актриса даже показала фото в гриме.

Соцсети

Кроме того, Самбурская рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней во время съемок сериала «Обручальное кольцо».

Актриса снялась в 300 сериях и попросила повышения, потому как оплата не покрывала даже поездку до работы на такси. Однако руководство попросту отказалось от сотрудничества с Самбурской.

Самбурская показала, как выглядела в 20 лет

Ранее мы писали о том, что Самбурская рассказала о своей низкой самооценке.

Актеры,Настасья Самбурская,
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