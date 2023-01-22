Что стало со звездой сериала «Кто в доме хозяин?»

Сериал «Кто в доме хозяин» выходил на телеканале СТС на протяжении двух лет — с 2006 по 2008 год. С момента показа последней серии прошло уже 15 лет, и сыгравшие главных персонажей актеры заметно изменились. Как сейчас выглядит и чем занимается Андрей Носков, исполнивший роль бывшего футболиста и домработника Никиты Воронина? Рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Кто в доме хозяин" Кадр из сериала "Кто в доме хозяин"

На роль главного героя сериала претендовало большое количество популярных на тот момент актеров. Среди них были Марат Башаров, Иван Ургант, Михаил Пореченков и даже комик Гарик Харламов. Но досталась она 34-летнему Андрею Носкову.

В этом году актеру исполняется 51 год, и он по-прежнему связан с миром кинематографа. Он играет в театре и продолжает периодически сниматься в кино, хотя проектов с ним стало гораздо меньше. Одна из последних работ Носкова как актера — в сериале "Провинциальный детектив" режиссера Филиппа Коршунова.

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Кроме того, Андрей Носков сам снимает кино. Так, в конце 2022 года вышел его режиссерский дебют «До звезды!». Это история о маленьком человеке, который попадает в необычные обстоятельства и размышляет о жизни. Изначально Носков поставил по ней спектакль, а потом она переросла в полнометражный фильм:

"Я уже ставил спектакли, снимал короткометражки, но полный метр режиссировал впервые", — делился актер в одном из интервью.