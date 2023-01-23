Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
2 часа назад

Кому могла достаться роль Кэрри в «Сексе в большом городе»

Мира Маркина

Сейчас невозможно представить сериал «Секс в большом городе» без Сары Джессики Паркер, перевоплотившейся в Кэрри Брэдшоу. Однако на самом старте проекта создатели всерьез рассматривали на эту роль совсем другую актрису. Кто мог бы заменить Паркер в культовом шоу, читайте в материале «Рамблера».

Кому могла достаться роль Кэрри в «Сексе в большом городе»
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Оказывается, большие шансы на получение главной роли в «Сексе в большом городе» имела Лиза Эдельштейн. Она известна мировому зрителю по другому сериальному хиту нулевых — «Доктору Хаусу», где сыграла заведующую больницей Принстон-Плейнсборо Лизу Кадди. О возможности предстать на экране в образе светской львицы и завсегдатая самых модных мероприятий Нью-Йорка Лиза рассказала в одном из интервью.

«Решение не зависело от меня, я была готова к этой роли, и контракт практически лежал на моем столе. Последнее слово было за Сарой Джессикой Паркер. Она либо соглашалась на роль, либо нет. Я же просто ждала ее ответа», — призналась Эдельштейн.

Судьбу Лизы в этом проекте решила Сара: после долгих раздумий она все же согласилась на роль, которая в итоге прославила ее на весь мир.

Какая актриса отказалась от роли в «Титанике» и оказалась в забвении

По слухам, Эдельштейн была не единственной конкуренткой Паркер во время кастинга. Поговаривают, что на роль Кэрри пробовалась даже Кристин Дэвис, которая в итоге сыграла одну из лучших подруг Брэдшоу Шарлотту Йорк.

Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Актеры,Секс в большом городе,Доктор Хаус,Титаник,Лиза Эдельштейн,Сара Паркер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители