Кому могла достаться роль Кэрри в «Сексе в большом городе»

Сейчас невозможно представить сериал «Секс в большом городе» без Сары Джессики Паркер, перевоплотившейся в Кэрри Брэдшоу. Однако на самом старте проекта создатели всерьез рассматривали на эту роль совсем другую актрису. Кто мог бы заменить Паркер в культовом шоу, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе" Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Оказывается, большие шансы на получение главной роли в «Сексе в большом городе» имела Лиза Эдельштейн. Она известна мировому зрителю по другому сериальному хиту нулевых — «Доктору Хаусу», где сыграла заведующую больницей Принстон-Плейнсборо Лизу Кадди. О возможности предстать на экране в образе светской львицы и завсегдатая самых модных мероприятий Нью-Йорка Лиза рассказала в одном из интервью.

«Решение не зависело от меня, я была готова к этой роли, и контракт практически лежал на моем столе. Последнее слово было за Сарой Джессикой Паркер. Она либо соглашалась на роль, либо нет. Я же просто ждала ее ответа», — призналась Эдельштейн.

Судьбу Лизы в этом проекте решила Сара: после долгих раздумий она все же согласилась на роль, которая в итоге прославила ее на весь мир.

По слухам, Эдельштейн была не единственной конкуренткой Паркер во время кастинга. Поговаривают, что на роль Кэрри пробовалась даже Кристин Дэвис, которая в итоге сыграла одну из лучших подруг Брэдшоу Шарлотту Йорк.