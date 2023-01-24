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1 час назад

Сильвестр Сталлоне номинирован на «Золотую малину» как худший актер

Катерина Саломе

«Золотая малина» – это антипремия, награды которой даются актерам за неудачное исполнение ролей. На сайте мероприятия появился список номинантов.

Сразу в восьми категориях заявлен фильм о Мэрилин Монро «Блондинка» с Аной де Армас. Чуть лучше показатели у комедии «Доброго траура». Замкнула тройку антилидеров картина «Морбиус» с Джаредом Лето.

Сталлоне рассказал, как Шварценеггер нагло обманул его

За звание «Худшего актера/актрисы» поборются Том Хэнкс, Джаред Лето, Сильвестр Сталлоне, Алисия Сильверстоун, Райан Кира Армстронг. Итогово лидеры будут названы 11 марта.

Ранее мы писали о том, что дочь Сталлоне выложила откровенное фото.

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