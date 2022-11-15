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46 минут назад

Сталлоне рассказал, почему снялся в фильме «Стой! Или моя мама будет стрелять»

Мира Маркина

Актер Сильвестр Сталлоне вспомнил, как Арнольд Шварценеггер обманом заставил его сняться в одном из самых неудачных фильмов. Об этом пишет New York Post.

Сталлоне рассказал, как Шварценеггер нагло обманул его
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам артиста, звезды культовых боевиков на пике своей популярности в 80–90-е годы конкурировали. И в борьбе за главные роли, как оказалось, даже пытались подставить друг друга.

Сталлоне спас одну из самых важных сцен в фильме «Рокки»

Сталлоне считает, что бывший губернатор Калифорнии обманом заставил его сняться в семейной кинокомедии «Стой! Или моя мама будет стрелять», которая вышла на экраны в 1992 году. Шварценеггер не раз упоминал о своем желании получить роль в картине, хотя был уверен в провале проекта. Сталлоне, видимо, не понял злых намерений конкурента и решил опередить его. Шалость удалась: Сталлоне сыграл в фильме, ставшем одним из самых провальных в карьере.

Этот эпизод не помешал актерам стать хорошими друзьями.

Ранее мы рассказывали, почему Шварценеггеру запретили озвучивать «Терминатора».

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