Сталлоне рассказал, как Шварценеггер нагло обманул его

По словам артиста, звезды культовых боевиков на пике своей популярности в 80–90-е годы конкурировали. И в борьбе за главные роли, как оказалось, даже пытались подставить друг друга.

Сталлоне считает, что бывший губернатор Калифорнии обманом заставил его сняться в семейной кинокомедии «Стой! Или моя мама будет стрелять», которая вышла на экраны в 1992 году. Шварценеггер не раз упоминал о своем желании получить роль в картине, хотя был уверен в провале проекта. Сталлоне, видимо, не понял злых намерений конкурента и решил опередить его. Шалость удалась: Сталлоне сыграл в фильме, ставшем одним из самых провальных в карьере.