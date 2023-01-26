Как выглядела Марго Робби в своем первом фильме

Марго Робби сейчас на пике карьеры: она считается самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда и снимается в самых громких проектах. Правда, мало кто знает, как выглядела звезда в начале своей карьеры. В каком проекте дебютировала Робби, читайте в материале «Рамблера».

Дебютом Марго Робби стала роль в малобюджетном австралийском боевике «Виджиланте» (Vigilante) в 2008 году — на тот момент актрисе было всего 17 лет. Будущая звезда первой величины сыграла девушку по имени Кассандра. По сюжету картины героиню Робби насилуют и убивают, а ее муж решает отомстить обидчикам. На сайте IMDB у фильма рейтинг ниже плинтуса – всего 2,6 балла из 10. Но крест на кинокарьере Робби провальная картина не поставила.

Кадр из фильма "Виджиланте"

В том же году актриса снялась в популярной австралийской мыльной опере «Соседи», которая принесла ей известность на родине. Переехав в США, Марго сыграла Лору Кэмерон в телесериале «Пан Американ», после чего последовало множество предложений крупных ролей в художественных фильмах.

Кадр из сериала "Пан Американ"

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Наиболее примечательные роли Робби — Шарлотта в «Бойфренде из будущего» (2013), Наоми Лапалья в «Волке с Уолл-стрит» (2013), за которую Робби получила премию «Империя», Джейн Портер в «Тарзане. Легенда» (2016), Харли Квинн в «Отряде самоубийц» (2016), за которую она получила премию «Critics’ Choice Movie Awards».

В 2023 году состоятся премьеры двух фильмов с участием Робби: комедийно-драматической картины Уэса Андерсона «Город астероидов» и романтической комедии Греты Гервинг «Барби».