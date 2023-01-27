Достойные актеры, до сих пор не получившие “Оскар”

Среди известных популярных актеров все еще есть те, кто не получил свою заветную статуэтку. Они популярны и снимались в достойных фильмах, но киноакадемия решила не награждать их. Много лет таковым был актер Леонардо ДиКаприо, но после нескольких лет шуток на его счет, “Оскар” он все-таки получил. “Рамблер” публикует список потенциальных претендентов на главную награду киноиндустрии.

Джонни Депп

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Актер снимается в кино с 1984 года, и за все это время не получил ни одной статуэтки “Оскар”. Трижды он получал номинации как лучший актер, но всегда выбирали не его. Наградить звезду хотели за “Пиратов Карибского моря”, а также фильмы “Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит” и “Волшебная страна”.

В арсенале Деппа есть один “Золотой глобус”, премия “Сезар”, специальный приз Венецианского кинофестиваля и другие награды. Сам он в одном из интервью сказал, что не гонится за престижными премиями и ему хватает того, чем его уже наградили.

Том Круз

Кажется, что Тома Круза могли бы номинировать хотя бы за его отчаянные трюки, которыми он каждый раз набивает себе рейтинг, но “Оскар” смотрит и на актерское мастерство в том числе. Круза трижды номинировали на премию киноакадемии за малоизвестные картины: «Рождённый четвёртого июля», «Джерри Магуайер» и «Магнолия». Все они были сняты с 1990 по 2000 год. С тех пор Круз сделал упор на боевики и приключенческие фильмы.

У него есть пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля и даже одна “Золотая малина” за игру в фильме “Мумия”. Трижды актер забирал статуэтки с “Золотого глобуса”, но вернул их организаторам в 2021 году после того, как их обвинили в расизме. Из этого можно сделать вывод, что награды актеру не важны.

Роберт Дауни-младший

В последние годы известный актер редко появляется на больших экранах. После триумфальной роли Железного Человека во франшизе “Мстители” актер взял паузу. Однако известно, что за все супергеройские фильмы он заработал немало. Но и здесь ему пришлось пойти на определенные жертвы. Приняв на себя роль Железного Человека, он заведомо знал, что больше номинаций на престижные премии ему не светят, ведь за супергеройское кино номинаций не дают. До того, как он связал свою жизнь с франшизой, его дважды номинировали на “Оскар” за фильмы “Чаплин” и “Солдаты неудачи”.