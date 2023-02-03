Как одна случайность сделала из Джонни Деппа звезду

Американский актер Джонни Депп, пожалуй, один из самых ярких артистов Голливуда. На счету 59-летнего Деппа десятки успешных кинолент, которые не устают пересматривать преданные фанаты. Но даже среди них лишь немногие знают о том, как Джонни попал в кино. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Джонни Депп не из тех актеров, кто с малых лет мечтал об "Оскаре" и активно штурмовал кастинги. В юности американец больше увлекался музыкой. Депп даже собрал свою группу, но это не приносило денег, и вскоре группа распалась.

Тем временем средств молодому Деппу катастрофически не хватало. Он едва находил деньги, чтобы платить за аренду квартиры, как вдруг удача улыбнулась Джонни. Кто-то посоветовал ему попробовать себя в кино, а его первая жена Лори Эллисон, которая работала гримером, познакомила Деппа с Николасом Кейджем. Кейдж дал начинающему артисту несколько уроков актерского мастерства, и скоро это принесло свои плоды.

В 1984 году 21-летний Депп дебютировал на большом экране в картине "Кошмар на улице Вязов". Он исполнил роль Глена, одноклассника и возлюбленного главной героини Нэнси. К слову на роль Глена также претендовал Чарли Шин, но его агент запросил слишком большой гонорар, и в итоге выбор создателей фильма пал на никому не известного Деппа.

Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"