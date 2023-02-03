За плечами актера Сильвестра Сталлоне внушительная фильмография. Стало известно, что она пополнится еще одним исполнением. Артист примет участие в реалити-шоу Paramaount+ «Семейство Сталлоне», пишет Variety.

В кинокомпании рассказали, что Сталлоне готов предстать перед зрителями в роли, которой он сам считает величайшей в своей жизни. Речь идет о его роли отца.

Известно, что в сериале будет рассказана биография самого актера, его жены Дженнифер Флавин Сталлоне, а также трех дочерей — Софии, Систин и Скарлетт. Проект будет состоять из восьми эпизодов. Он выйдет в прокат уже весной текущего года.

Ранее мы писали о том, что Сталлоне номинирован на «Золотую малину» как худший актер.