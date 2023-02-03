Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
2 часа назад

Актер Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу о своей семье

Катерина Саломе

За плечами актера Сильвестра Сталлоне внушительная фильмография. Стало известно, что она пополнится еще одним исполнением. Артист примет участие в реалити-шоу Paramaount+ «Семейство Сталлоне», пишет Variety.

В кинокомпании рассказали, что Сталлоне готов предстать перед зрителями в роли, которой он сам считает величайшей в своей жизни. Речь идет о его роли отца.

Голливудские звезды, закрутившие роман с русскими девушками

Известно, что в сериале будет рассказана биография самого актера, его жены Дженнифер Флавин Сталлоне, а также трех дочерей — Софии, Систин и Скарлетт. Проект будет состоять из восьми эпизодов. Он выйдет в прокат уже весной текущего года.

Ранее мы писали о том, что Сталлоне номинирован на «Золотую малину» как худший актер.

Актеры,Видео,Сильвестр Сталлоне,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители