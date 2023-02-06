Харрисон Форд объяснил, почему снова сыграет Индиану Джонса

Актер рассказал, что чувствовал, что вернется к роли. И это происходит спустя 40 лет после создания первого фильма.

"Я всегда думал о возвращении, чтобы закончить историю, чтобы увидеть конец карьеры моего героя. Это мой последний фильм в роли Индианы", — рассказал он мне на премьере комедийного сериала Apple TV+ «Уменьшение».

Новая картина о приключениях Индианы Джонса должна выйти в прокат 30 июня 2023 года. К герою Харрисона Форда, по сюжету приедет его друг Саллах (Джон Рис-Дэвис) и заявит, что время увлекательных путешествий для него еще не прошло.