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2 часа назад

Харрисон Форд объяснил, почему снова сыграет Индиану Джонса

Диана Товсепова

Восьмидесятилетний Харрисон Форд вернется в роли Индианы Джонса в пятой части культовой франшизы.

Актер рассказал, что чувствовал, что вернется к роли. И это происходит спустя 40 лет после создания первого фильма.

"Я всегда думал о возвращении, чтобы закончить историю, чтобы увидеть конец карьеры моего героя. Это мой последний фильм в роли Индианы", — рассказал он мне на премьере комедийного сериала Apple TV+ «Уменьшение».

Новая картина о приключениях Индианы Джонса должна выйти в прокат 30 июня 2023 года. К герою Харрисона Форда, по сюжету приедет его друг Саллах (Джон Рис-Дэвис) и заявит, что время увлекательных путешествий для него еще не прошло.

Кадр дня: короткая схватка Индианы Джонса

Ранее мы писали о том, что Мэнголд прокомментировал слухи о пятом "Индиане Джонсе"

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