Мэнголд прокомментировал слухи о пятом "Индиане Джонсе"

"Что ж, я взял перерыв от троллей [по случаю дня рождения]. Но похоже, я должен еще раз сказать... Мы не снимаем и никогда не снимали никаких новых сцен или "альтернативных концовок". Наш фильм готов на 99%" — написал режиссер.