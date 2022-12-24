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3 часа назад

Режиссер Джеймс Мэнголд заявил, что переснимать пятого "Индиану Джонса" не будут

Мира Маркина

Американский режиссер и сценарист Джеймс Мэнголд опроверг слухи о том, что он собирается переснять фильм "Индиана Джонс и Часы судьбы", над которым сейчас работает. Об этом Мэнголд написал в социальных сетях.

Мэнголд прокомментировал слухи о пятом "Индиане Джонсе"
Фото: Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

"Что ж, я взял перерыв от троллей [по случаю дня рождения]. Но похоже, я должен еще раз сказать... Мы не снимаем и никогда не снимали никаких новых сцен или "альтернативных концовок". Наш фильм готов на 99%" — написал режиссер.

В ответе на комментарий одного из пользователей соцсетей Мэнголд отметил, что во время производства "Логана" и "Ford против Ferrari" пересъемок тоже не было.

Кадр дня: короткая схватка Индианы Джонса

Планируется, что "Индиана Джонс и Часы судьбы" выйдет в прокат 30 июня 2023 года. В этом фильме к роли археолога-авантюриста вернулся Харрисон Форд. Помимо него, в картине участвуют Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен и Антонио Бандерас.

Ранее Антонио Бандерас рассказал, кому отдал бы свою роль при перезапуске "Зорро".

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