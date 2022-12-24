Мэнголд прокомментировал слухи о пятом "Индиане Джонсе"

Американский режиссер и сценарист Джеймс Мэнголд опроверг слухи о том, что он собирается переснять фильм "Индиана Джонс и Часы судьбы", над которым сейчас работает. Об этом Мэнголд написал в социальных сетях.
"Что ж, я взял перерыв от троллей [по случаю дня рождения]. Но похоже, я должен еще раз сказать... Мы не снимаем и никогда не снимали никаких новых сцен или "альтернативных концовок". Наш фильм готов на 99%" — написал режиссер.
В ответе на комментарий одного из пользователей соцсетей Мэнголд отметил, что во время производства "Логана" и "Ford против Ferrari" пересъемок тоже не было.
Планируется, что "Индиана Джонс и Часы судьбы" выйдет в прокат 30 июня 2023 года. В этом фильме к роли археолога-авантюриста вернулся Харрисон Форд. Помимо него, в картине участвуют Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен и Антонио Бандерас.