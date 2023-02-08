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3 часа назад

4 случая, когда актеры изменили сценарий, и режиссеры не стали спорить

Мира Маркина

Многие актеры на съемочной площадке не ограничиваются лишь указаниями режиссеров. Порой артисты предлагают внести правки в сценарий, и нередко они оказываются весьма удачны. Подробнее о случаях, когда актерам удавалось переубедить режиссера – в материале "Рамблера".

4 случая, когда актеры изменили сценарий, и режиссеры не стали спорить
Фото: Кадр из фильма "Меню"Кадр из фильма "Меню"

Аня Тейлор-Джой, "Меню"

Кадр из фильма "Меню"

Когда героиня Тейлор-Джой поняла, что спутник привел ее в ресторан, зная о чудовищном плане шеф-повара, она пришла в ярость. При этом по сценарию Марго должна была лишь молча плакать. Однако Тейлор-Джой почувствовала, что в данной сцене злость будет уместнее, чем покорность, и не прогадала.

Мишель Йео, "Все везде и сразу"

Кадр из фильма "Все везде и сразу"

Актриса не соглашалась на роль до те пор, пока не убедила создателей фильма в том, что ее героиню должны звать иначе. По сценарию ее персонаж носила имя Мишель Вонг, но позже режиссеры переименовали ее в Эвелин:

"Я не мать-иммигрантка, управляющая прачечной, поэтому моей героине нужен собственный голос и собственное имя", – пояснила Йео.

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Зои Кравиц, "Бэтмен"

Кадр из фильма "Бэтмен"

Актриса, сыгравшая Женщину-кошку в "Бэтмене" предложила режиссеру, чтобы у ее героини были длинные ногти. При этом Кравиц подчеркнула, что ногти должны быть не накрашены: так они будут больше похожи на звериные – красивые и страшные одновременно.

Имельда Стонтон, "Гарри Поттер и Орден Феникса"

Имельда Стонтон убедила режиссеров в том, что для образа Долорес Амбридж ей необходимы накладки под одежду. Накладки сделали фигуру героини более полной и округлой. Стонтон хотела сыграть на контрасте: внутренняя властность и жестокость Долорес вкупе с ее внешней мягкостью.

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