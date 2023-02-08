4 случая, когда актеры изменили сценарий, и режиссеры не стали спорить

Многие актеры на съемочной площадке не ограничиваются лишь указаниями режиссеров. Порой артисты предлагают внести правки в сценарий, и нередко они оказываются весьма удачны. Подробнее о случаях, когда актерам удавалось переубедить режиссера – в материале "Рамблера".
Когда героиня Тейлор-Джой поняла, что спутник привел ее в ресторан, зная о чудовищном плане шеф-повара, она пришла в ярость. При этом по сценарию Марго должна была лишь молча плакать. Однако Тейлор-Джой почувствовала, что в данной сцене злость будет уместнее, чем покорность, и не прогадала.
Актриса не соглашалась на роль до те пор, пока не убедила создателей фильма в том, что ее героиню должны звать иначе. По сценарию ее персонаж носила имя Мишель Вонг, но позже режиссеры переименовали ее в Эвелин:
"Я не мать-иммигрантка, управляющая прачечной, поэтому моей героине нужен собственный голос и собственное имя", – пояснила Йео.
Актриса, сыгравшая Женщину-кошку в "Бэтмене" предложила режиссеру, чтобы у ее героини были длинные ногти. При этом Кравиц подчеркнула, что ногти должны быть не накрашены: так они будут больше похожи на звериные – красивые и страшные одновременно.
Имельда Стонтон убедила режиссеров в том, что для образа Долорес Амбридж ей необходимы накладки под одежду. Накладки сделали фигуру героини более полной и округлой. Стонтон хотела сыграть на контрасте: внутренняя властность и жестокость Долорес вкупе с ее внешней мягкостью.