Джеки Чан мог сыграть главную роль во "Все везде и сразу"

Сначала на роль главного персонажа научно-фантастической экшн-комедии "Все везде и сразу" рассматривали Джеки Чана. Об этом малазийская актриса Мишель Йео рассказала в "Шоу Грэма Нортона".

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По словам Йео, когда кино стало успешным, ее друг Джеки Чан прислал поздравительное сообщение, заодно спросив:

"Знаешь ли ты, что парни-режиссеры приехали ко мне в Китай первыми?"

Мишель Йео ответила Чану, что тот много потерял, отказавшись сняться в фильме. Тем не менее и судьба самой актрисы тоже могла сложиться по-другому. По словам режиссеров "Все везде и сразу", ее героиня изначально должна была быть просто женой центрального персонажа, а в итоге оказалась во главе сюжета.