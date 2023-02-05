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16 минут назад

Актер Джеки Чан мог сыграть главную роль в фильме "Все везде и сразу"

Мира Маркина

Сначала на роль главного персонажа научно-фантастической экшн-комедии "Все везде и сразу" рассматривали Джеки Чана. Об этом малазийская актриса Мишель Йео рассказала в "Шоу Грэма Нортона".

Джеки Чан мог сыграть главную роль во "Все везде и сразу"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Йео, когда кино стало успешным, ее друг Джеки Чан прислал поздравительное сообщение, заодно спросив:

"Знаешь ли ты, что парни-режиссеры приехали ко мне в Китай первыми?"

Мишель Йео ответила Чану, что тот много потерял, отказавшись сняться в фильме. Тем не менее и судьба самой актрисы тоже могла сложиться по-другому. По словам режиссеров "Все везде и сразу", ее героиня изначально должна была быть просто женой центрального персонажа, а в итоге оказалась во главе сюжета.

Опубликован список номинантов на "Оскар-2023"

Проект "Все везде и сразу» получил самое большое число номинаций на "Оскар-2023" — 11. Фильм рассказывает о женщине, которая видит версии себя из параллельных вселенных и, перемещаясь в пространстве, пытается спасти их от гибели. Премьера картины состоялась весной 2022 года, заработала более 103 миллионов долларов и стала самым успешным проектом студии A24.

Ранее Мишель Йео стала первой азиаткой, которую номинировали на "Оскар".

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