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1 час назад

Ходченкова заявила, что займется хобби после ухода из кино

Мира Маркина

Российская актриса Светлана Ходченкова в беседе с журналистом «Собаки.ру» поделилась планами в случае завершения карьеры.

Поклонники артистки на протяжении последних двух лет наблюдают за ее успехами в танцах на пилоне. Ходченкова пошутила, что хобби может стать ее основной профессией в будущем.

«Я, видимо, студию пилона открою. Если верить моему тренеру, не пропаду, на кусок хлеба заработаю», — заявила звезда.

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Ходченкова подчеркнула, что не считает танцы на пилоне пошлыми. При этом в соцсетях 40-летняя актриса часто сталкивается с непониманием и жестким осуждением собственного увлечения. По мнению Светланы, «эти люди не понимают, о чем говорят».

Ранее «Рамблер» писал, от каких проектов отказалась Марина Кравец.

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