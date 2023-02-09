Российская актриса Светлана Ходченкова в беседе с журналистом «Собаки.ру» поделилась планами в случае завершения карьеры.

Поклонники артистки на протяжении последних двух лет наблюдают за ее успехами в танцах на пилоне. Ходченкова пошутила, что хобби может стать ее основной профессией в будущем.

«Я, видимо, студию пилона открою. Если верить моему тренеру, не пропаду, на кусок хлеба заработаю», — заявила звезда.

Ходченкова подчеркнула, что не считает танцы на пилоне пошлыми. При этом в соцсетях 40-летняя актриса часто сталкивается с непониманием и жестким осуждением собственного увлечения. По мнению Светланы, «эти люди не понимают, о чем говорят».

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