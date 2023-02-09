Звезда «Мумии» объяснил, почему не получил роль Супермена

Голливудский актер Брендан Фрейзер мог сыграть борца за мир Супермена в фильме Джей Джей Абрамса. Однако кастинг обернулся провалом, о чем звезда «Мумии» рассказал, будучи гостем шоу Говарда Стерна.

В начале нулевых режиссер Джей Джей Абрамс планировал создать свою версию фильма об одном из главных супергероев Вселенной DC. В те годы, со слов Фрейзера, сыграть Супермена мечтали многие его коллеги.

«Я точно помню, как до меня на кастинге был Пол Уокер. В целом, мне кажется, они прослушивали вообще всех», — рассказал Брендан.

Вмешалась политика киностудии Warner Brothers, поэтому Брендан так и не надел геройский плащ. Тем не менее получение этой роли актер назвал фаустовской сделкой – ведь у экранного Кларка Кента всегда есть риск стать звездой одной роли.

Кстати Фрейзер – не новичок во вселенной DC. Напомним, он сыграл роль бывшего автогонщика Клиффа Стила, также известного как Роботмен, в сериале «Роковой патруль» (HBO Max). Брендан также должен был появиться в актерском составе многосерийного фильма о Бэтгерл, но в 2022 году проект закрыли.

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