Самые скудные гонорары советских актрис за культовые роли

Благодаря этим ролям советские актрисы прославились на весь СССР. Однако, несмотря на то, что их работы стали культовыми, больших денег они не заработали. Подробнее об этих актрисах – в материале "Рамблера".
Оклады актеров в СССР строго регламентировались нормативными актами и напрямую зависели от статуса, опыта и роли актера. Для Варлей роль Нины была первой в карьере, но сразу главной. Вдобавок к этому, артистка выполняла все трюки самостоятельно. Однако гонорар Варлей составил всего 1219 рублей. К слову, Александр Демьяненко заработал на съемках фильма 5520 рублей.
Несмотря на то, что роль Светличной в легендарной комедии была эпизодической, едва ли можно поспорить с тем, что ее образ на экране оказался незабываемым. Но режиссеры не оценили работу звезды по достоинству: за сцену с обнажением актриса получила всего 46 рублей, а остальной гонорар составил 300 рублей. При этом Нонна Мордюкова, также сыгравшая в эпизоде, заработала в пять раз больше.
Кустинская исполнила небольшую роль, но зато ее реплики разлетелись на цитаты и по сей день остаются на слуху. За свою работу Наталья получила лишь 163 рубля. Однако справедливости ради исполнительницы главных женских ролей – Наталья Селезнева и Наталья Крачковская – заработали не сильно больше: 362 и 347 рублей, соответственно.