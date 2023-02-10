Почему русская Катрин Денев отказалась от карьеры

Ее называли русской Катрин Денев, она был одной из самых востребованных актрис кино и театра. Но неожиданно пропала сначала с экранов, а затем ушла и со сцены.

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О том, почему Наталья Сайко отказалась от карьеры, читайте в материале «Рамблера».

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Наталья родилась в Таллине, а в Москву переехала уже, отправившись поступать в театральный институт. Правда, изначально девушка не задумывалась о карьере актрисы, но ее судьбу, как это часто бывает, решил случай.

Когда Наталья училась в девятом классе, в ее школе начал работать театральный кружок. Сайко стала ходить на занятия и поняла, что ей это нравится. Руководитель кружка тоже отмечал талант девочки и настаивал, что ей надо поступать в театральное училище.

Окончив школу, Наталья отправилась в Москву и поступила в Театральное училище им. Б.В.Щукина, которое успешно окончила в 1970 году.

Сниматься в кино молодая актриса начала еще во время учебы. Дебютом студентки на экране стала роль дочери главного героя в фильме «Деревенский детектив». А уже через год Сайко сыграла уже главную роль в картине «Десять зим за одно лето».

Кадр из фильма "Деревенский детектив"

Окончив училище, Наталья поступила в труппу Театра на Таганке, где служила до самого окончания карьеры.

Зрители любили Сайко, спектакли, в которых участвовала актриса, неизменно собирали полные залы. В кино тоже не было простоев: Наталья снималась много, режиссеры не обделяли ее ролями.

Но в 1993 году Наталья Сайко приняла решение отказаться от кинокарьеры. Она объяснила это желанием остаться в памяти зрителей красивой и молодой, да и кинематограф в то время переживал не самые лучшие времена. В театре же Сайко служить осталась.

Однако в 2003 году актриса покинула и сцену. Причиной тому стали болезни любимого мужа Якова Безродного. Проблемы со здоровьем у супруга начались еще в начале 2000-х., но Сайко поначалу пыталась совместить заботу о муже с работой. Но со временем это стало невозможно.

До самой смерти мужа Наталья Сайко заботилась о нем, когда же его не стало, очень горевала, но возвращаться к работе, чтобы отвлечься, не стала. По признанию актрисы, у нее просто не было на это ни желания, ни сил.

Жизни известной актрисы Наталья Сайко предпочла простую и закрытую жизнь, о чем совершенно не жалеет.