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1 час назад

Как врожденное заболевание сделало актера звездой «Оно» и «Слендермена»

Мира Маркина

Испанского актера Хавьера Ботета мало кто знает в лицо, однако он снимался во многих громких проектах — от «Игры престолов» и «Багрового пика» до «Оно» и «Слендермена». Почему звезду приглашают исключительно на роли монстров и мистических существ, читайте в материале «Рамблера».

Как врожденное заболевание сделало актера звездой «Оно» и «Слендермена»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У Ботета синдром Марфана — наследственная патология соединительной ткани: его рост — два метра, а вес — всего 56 килограммов. Но главное — его потрясающая гибкость и невероятно длинные пальцы. Актер нисколько не смущается физических особенностей своего тела, даже наоборот использует их, активно снимаясь в кино.

Как началась карьера Хавьера Ботета?

Хавьер переехал из родного небольшого городка в Мадрид, чтобы учиться живописи, а параллельно стал снимать короткометражки с собой в главной роли. Он даже записался на курсы киногримеров, чтобы дополнительно прокачать свои навыки. Там-то его и заметил преподаватель по спецэффектам, предложиd Хавьеру примерить грим монстра на себя. Преподаватель так впечатлился увиденным, что воспользовался своими связями в мире кино и устроил парню несколько проб. В 2005 году Ботет получил первую роль — странного гуманоидного существа в испанском ужастике «Под тихими водами».

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В 2009-м году Хавьер приехал на киноконференцию в Штаты, где познакомился с режиссером Андресом Мускетти: тот представлял свою короткометражку «Мама» и надеялся, что найдет продюсера, готового сделать из нее полнометражный хоррор. А в итоге нашел актера на роль самой «мамы» — ужасного привидения. Год спустя за продюсирование фильма взялся сам Гильермо дель Торо, а на главные роли пригласили Николая Костер-Вальдау и Джессику Честейн.

Соцсети

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После были «Багровый пик», «Заклятие-2», новая «Мумия», «Оно», «Игра престолов», «Слендермен» и «Пункт назначения: Смайл» – Хавьер Ботет покорил Голливуд. Сейчас звезда продолжает сниматься в испанских фильмах и сериалах.

Кадр из фильма "Оно"
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