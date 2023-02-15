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2 часа назад

Алек Болдуин вернется к съемкам «Ржавчины» несмотря на новый суд

Мира Маркина

Производство фильма «Ржавчина» (Rust), остановленное в связи с несчастным случаем на съемочной площадке, будет возобновлено в ближайшем времени. Соответствующую новость сообщило издание The Hollywood Reporter.

Известно, что в съемочной группе останутся некоторые члены оригинальной команды, но также к ним присоединятся новые коллеги. Так погибшего оператора Галину Хатчинс заменит Бьянка Клайн. Место исполнительного продюсера фильма и документальной картины о жизни Хатчинс займет муж погибшей.

Жена Болдуина высказалась после обвинений мужа

К съемкам и другой работе над картиной вернется Алек Болдуин, актер и продюсер проекта. Напомним, в октябре 2021 года он случайно ранил режиссера «Ржавчины» и убил оператора фильма.

Ранее «Рамблер» показал первый кадр со съемок сиквела о Джокере.

Актеры,Видео,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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