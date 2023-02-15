Режиссер картины Joker: Folie à Deux Тодд Филлипс впервые показал, как будет выглядеть персонаж Харли Квинн в исполнении певицы и актрисы Леди Гаги. Снимок появился на официальной странице Филлипса в соцсетях.

То, как будет выглядеть культовая злодейка и каноничная возлюбленная Джокера в будущем фильме, интересовало многих фанатов картины. И кажется, ее режиссер нашел подходящий момент, чтобы приоткрыть завесу над этой тайной. В честь Дня святого Валентина Филлипс поделился снимком певицы в образе Харли Квинн.

Соцсети

На фотографии видно, что она сталкивается с Джокером Хоакина Феникса, предположительно, пациентом лечебницы Аркхэм.

Съемки картины официально начались в декабре 2022 года и, как ожидается, продлятся еще несколько месяцев. В прокате продолжение фильма появится в 2024 году.

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