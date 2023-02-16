Как звезда «Белого Лотоса» Дженнифер Кулидж выглядела в молодости

Дженнифер Кулидж стала одной из немногих голливудских актрис, кому удалось перезапустить карьеру после 60 лет. Она снялась в нашумевшем сериале «Белый лотос», и о ней снова все заговорили. Как актриса выглядела в начале карьеры, смотрите в материале «Рамблера».

Дженнифер Кулидж родилась в 1961 году в Бостоне. В 1989 году она дебютировала в ТВ-шоу от NBC «Сайнфелд». А впервые на большом экране она появилась лишь шесть лет спустя — в фильмах «Ведро крови» и «Пришелец с другой планеты».

Norwell High School

С начала девяностых Дженнифер Кулидж играла злую мачеху в «Истории Золушки», которая не может выражать эмоции из-за уколов ботокса, маникюрщицу Полет Бонифанте в «Блондинке в законе», хозяйку квартиры Софи Качински в «Двух девицах на мели», и, наконец, легендарную маму Стифлера в «Американском пироге», соблазняющую друзей сына. Последняя не только сделала из нее звезду, но и, к слову, закрепила в культуре сленговое выражение MILF – сексуальную «мамочку» (как минимум по возрасту).

Казалось, что после этой запоминающейся роли дела Дженнифер должны пойти в гору, но не тут-то было: амплуа актрисы было чересчур эксцентричным. Избавляться от своего образа Кулидж не торопилась, из-за чего ее карьера полетела в тартарары. Но Дженнифер повезло: ей выпал шанс напомнить о себе Голливуду.

Перезапуск ее карьеры начался с клипа Арианы Гранде Thank U, Next, в котором актриса вернулась к своему персонажу из «Блондинки в законе» – маникюрщице Полет Бонифанте. Финальным аккордом, подарившим Дженнифер Кулидж долгожданное признание, стал, сериал «Белый лотос» Майка Уайта, который писал Таню Маккуад специально для нее.

«Мои соседи снова разговаривают со мной. Меня никогда не приглашали ни на одну вечеринку, а теперь меня хотят все!» – призналась 61-летняя Кулидж, получая первый за карьеру «Золотой глобус».

В этой же речи актриса заявила, что теперь мечтает сыграть дельфина. Мы почему-то верим, что ей удастся и это.